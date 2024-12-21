"Это выдумки", - приводит слова агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что опорный полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес перейдет в мексиканскую "Гвадалахару".
28-летний мексиканец играет за бело-голубых с лета прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек провел за российскую команду 18 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.
Агент - о возможном переходе Чавеса в "Гвадалахару": выдумки
Агент хавбека московского "Динамо" Луиса Чавеса Клаудио Курти прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в "Гвадалахару".
Фото: ФК "Динамо"