Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Ипсвич
0 - 4 0 4
НьюкаслЗавершен
Брентфорд
0 - 2 0 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 1 0 1
МальоркаЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
20:30
АтлетикНе начат
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
Наполи1 тайм
Лечче
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
0 - 1 0 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Вердер
4 - 1 4 1
УнионЗавершен
Хольштайн
5 - 1 5 1
АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 2 1 2
Боруссия МЗавершен
Айнтрахт
1 - 3 1 3
МайнцЗавершен
Байер
20:30
ФрайбургНе начат

Агент - о возможном переходе Чавеса в "Гвадалахару": выдумки

Агент хавбека московского "Динамо" Луиса Чавеса Клаудио Курти прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в "Гвадалахару".
Фото: ФК "Динамо"
"Это выдумки", - приводит слова агента "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что опорный полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес перейдет в мексиканскую "Гвадалахару".

28-летний мексиканец играет за бело-голубых с лета прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек провел за российскую команду 18 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится