"Мехди останется в "Динамо", он не собирается уходить. В России ему все нравится", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный нападающий Эль-Мехди Маухуб пополнил состав московского "Динамо" в это летнее трансферное окно. Стороны подписали контракт до конца июня 2029 года. 21-летний марокканец принял участие в 10 матчах за бело-голубых в РПЛ, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Также форвард провел 5 игр в Кубке России и забил в нил 5 мячей.
Агент Маухуба: Мехди не собирается уходить из "Динамо"
Агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы форварда "Динамо" Эль-Мехди Маухуба, заверил, что игрок не собирает уходить.
Фото: ФК "Динамо"