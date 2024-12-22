- У нас продавали только Головина за 30 млн и Сафонова за 20 млн. Если за Угальде дадут € 30-40 млн, "Спартак" с удовольствием его продаст. Но интерес от топ-клубов АПЛ возможен. Хороший пример - Сафонов, который уехал в "ПСЖ". Я уверен, что к российскому чемпионату присутствует интерес, - передает слова Сенникова "Чемпионат".
22-летний Угальде принадлежит столичному клубу с января 2024 года, перейдя из нидерландского "Твенте". В текущем сезоне костариканец с 15 забитыми мячами в РПЛ является лучшим бомбардиром чемпионата России. Для этого ему понадобилось провести 18 матчей. Также Угальде оформил три ассиста на партнеров.
Трудовой договор нападающего со "Спартаком" рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость Угальде с красно-белыми оценивается в 15 миллионов евро. Ранее в СМИ была информация, что игроком интересуются несколько английских топ-клубов.
Сенников: "Спартак" с удовольствием продаст Угальде, если за него дадут 30-40 млн
Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Сенников выразил мнение, что "Спартак" расстанется с Манфредом Угальде, если за форварда будут готовы заплатить большую сумму.
Фото: Официальный сайт РПЛ