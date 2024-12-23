- Мы видим сейчас, что происходит с "Манчестер Сити". Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в "Зените", как у Гвардиолы в "Сити". Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз.
"Зенит" финишировал на второй строчке в турнирной таблице по итогам первой части текущего сезона российской Премеьр-лиги. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах и уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. Под руководством Сергея Семака петербуржцы завоевывали чемпионский титул в шести последних сезона подряд.
"Манчестер Сити", возглавляемый Хосепом Гвардиолой, потерпел в минувшие выходные шестое поражение в 8 турах АПЛ. "Горожане" являются действующим чемпионом Англии, они выигрывали турнир четыре сезона кряду. На данный момент "Ман Сити" находятся на 7-м месте.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: у Семака такой же кризис в "Зените", как у Гвардиолы в "Манчестер Сити"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сравнил ситуации в "Зените" и "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Зенит"