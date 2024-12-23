"Потихоньку тренируюсь, готовлюсь к сезону, нога не беспокоит. Как таковой процесс восстановления уже закончен. Отдохнул с семьей, набрался сил. Готовлюсь к сборам и хожу в тренажерный зал. Бегаю и занимаюсь", - сказал Чернов в эфире "Матч Премьер".
В текущем сезоне Никита Чернов провел 7 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Защитник "Спартака" Чернов рассказал о восстановлении после травмы
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов рассказал о восстановлении после полученной травмы.
Фото: ФК "Спартак"