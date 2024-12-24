— Оказалось по итогу, что не такой и плохой Амарал. При нем взяли Барко, он пригласил Угальде.
— Я никогда не говорил, что он плохой.
— Но он изгнан.
— Он не изгнан, нет. Это (расставание) было совместное решение, Томаша и наше. Никто никого не выгонял, мы просто поговорили и приняли решение, что в тот момент его цикл работы закончен.
Московский "Спартак" 10 ноября сделал официальное объявление о том, что спортивный директор Томаш Амарал покидает футбольный клуб. В команде португальский специалист трудился с 1 января 2024 года. В настоящее время ведутся поиски нового спортивного директора, но окончательного решения по этому поводу еще не принято.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор Малышев: никто Амарала из "Спартака" не выгонял
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев высказался об уходе из футбольного клуба спортивного директора Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"