"Лам явно наговаривает на нашу страну под чьим-то давлением. В самой Германии сейчас накаляется как политическая, так и социальная обстановка. Лучше Ламу подумать о проблемах своей страны, а не наезжать и делать необдуманные заявления о России, потому что в нашей стране прошел один из лучших чемпионатов мира, и это признали во всем мире", - приводит слова Булыкина "ВсеПроСпорт".
Напомним, ранее бывший игрок мюнхенской "Баварии" заявил, что крупные турниры лучше проводить в демократических странах, к числу которых он, в частности, не причислил Россию и Катар - стран-хозяек двух последних чемпионатов мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу 2018 года прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале со счётом 4:2 обыграла команду Хорватии.
Булыкин ответил Ламу: пусть думает о проблемах Германии, а не наезжает на Россию
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о критике экс-защитника сборной Германии Филиппу Ламу по поводу проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России.
Фото: ФК "Локомотив"