"Новый состав совета директоров "Крыльев Советов" определят 10 января на общем собрании акционеров клуба", - цитирует пресс-службу правительства Самарской области "Матч ТВ".
"Крылья Советов" завершили первую часть текущего сезона на 10-й позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков в 18 турах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет два очка. Самарцы возобновят сезон после зимней паузы 2 марта гостевым матчем в рамках 19-го тура против одного из лидеров чемпионата России - "Краснодара".
Стало известно, когда в "Крыльях Советов" определится новый состав совета директоров
В правительстве Самарской области сообщили дату, когда будет выбран состав совета директоров "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"