По информации источника, Андрей Мовсесьян покидает клуб - специалист работал в клубе с 2012 года, а с 2022 года занимал должность спортивного директора.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с "Зенитом". Этим летом команду возглавил сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве".
Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Источник: "СЭ".
"СЭ": спортивный директор ЦСКА Мовсесьян покидает клуб
Функционер Андрей Мовсесьян покидает пост спортивного директора московского ЦСКА.
Фото: социальные сети Андрея Мовсесьяна