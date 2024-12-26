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"СЭ": спортивный директор ЦСКА Мовсесьян покидает клуб

Функционер Андрей Мовсесьян покидает пост спортивного директора московского ЦСКА.
Фото: социальные сети Андрея Мовсесьяна
По информации источника, Андрей Мовсесьян покидает клуб - специалист работал в клубе с 2012 года, а с 2022 года занимал должность спортивного директора.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с "Зенитом". Этим летом команду возглавил сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве".

Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Источник: "СЭ".

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