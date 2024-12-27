— В "Спартак" пришёл Станкович — человек с футбольным опытом, со временем доказал, что он на правильном пути. Уверен, Деян так считает. Сейчас мы видим, что "Спартак" способен конкурировать с "Зенитом", "Краснодаром" за самые высокие места.
— "Спартак" станет чемпионом России в ближайшие пять лет?
— Думаю, это случится в ближайшие три года, - цитирует Пятницкого "Чемпионат".
Этим летом московский "Спартак" возглавил Деян Станкович, ранее работавший главным тренером в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Команда Деяна Станковича уступила "Ростову" в двухматчевом противостоянии в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 1:3. Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале нижней сетки туринра.
В 19-м туре чемпионата России московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург", который занимает последнее место в турнирной таблице.
Пятницкий: "Спартак" станет чемпионом России в ближайшие три года
Экс-игрок "Спартака" Андрей Пятницкий считает, что красно-белые станут чемпионами России в ближайшие три года.
Фото: ФК "Спартак"