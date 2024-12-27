- Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары "Краснодара" и "Спартака", — я не удивлюсь. А вот если "Акрон" выиграет РПЛ, то да, - передает слова Черчесова "Чемпионат".
По итогам 18 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице "Краснодар", у которого 39 набранных очков. В тройку также входят "Зенит" и "Спартак", у которых 39 и 37 баллов соответственно.
РПЛ возобновится в конце февраля. "Краснодар" в 19-м туре РПЛ встретится с "Крыльями Советов", "Зенит" дома примет ЦСКА, а "Спартак" сыграет против "Оренбурга".
Черчесов: не удивлюсь, если чемпионом РПЛ станет "Спартак" или "Краснодар"
Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о гонке за золотые медали в РПЛ.
Фото: Сборная Казахстана по футболу