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Источник: Панченко расторг контракт с "Химками"

Форвард Кирилл Панченко больше не будет выступать за подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, 35-летний футболист расторг трудовой договор с "Химками".

Ранее в СМИ была информация, что подмосковный клуб в зимнее межсезонье намерен устроить распродажу игроков. Также ранее, напомним, на "Химки" был наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Панченко был футболистом "Химок" с лета 2023 года. В этом сезоне нападающий провел за подмосковную команду 13 игр и трижды ассистировал партнерам.

Источник: "Чемпионат"

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