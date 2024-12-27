По информации источника, 35-летний футболист расторг трудовой договор с "Химками".
Ранее в СМИ была информация, что подмосковный клуб в зимнее межсезонье намерен устроить распродажу игроков. Также ранее, напомним, на "Химки" был наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
Панченко был футболистом "Химок" с лета 2023 года. В этом сезоне нападающий провел за подмосковную команду 13 игр и трижды ассистировал партнерам.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Панченко расторг контракт с "Химками"
Форвард Кирилл Панченко больше не будет выступать за подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Химки"