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"Акрон" объявил о расторжении контракта с полузащитником Палиенко

Хавбек Максим Палиенко покидает "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
Как сообщает пресс-служба "Акрона", 30-летний атакующий полузащитник Максим Палиенко расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Игрок вернулся в родной Тольятти летом 2021 года. С тех пор хавбек провел в составе "Акрона" 95 матчей во всех турнирах, в который записал на свой счет 8+11 по системе гол плюс пас. Вместе с командой он доходил до финала Пути Регионов Кубка России и помог клубу впервые в истории выйти в РПЛ.

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