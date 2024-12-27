"Акрон" объявил о расторжении контракта с полузащитником Палиенко

Хавбек Максим Палиенко покидает "Акрон".

Фото: ФК "Акрон"

Как сообщает пресс-служба "Акрона", 30-летний атакующий полузащитник Максим Палиенко расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.



Игрок вернулся в родной Тольятти летом 2021 года. С тех пор хавбек провел в составе "Акрона" 95 матчей во всех турнирах, в который записал на свой счет 8+11 по системе гол плюс пас. Вместе с командой он доходил до финала Пути Регионов Кубка России и помог клубу впервые в истории выйти в РПЛ.