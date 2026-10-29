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Роналду оформил хет-трик и принёс "Аль-Насру" победу в матче с восемью голами

"Аль-Наср" обыграл "Аль-Холуд" со счётом 5:3 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Криштиану Роналду оформил хет-трик, забив все три мяча во втором тайме. Португальский нападающий отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах. При этом в первом тайме форвард также забил, но взятие ворот было отменено.

Отметим, что полузащитник "Аль-Насра" Жоау Феликс в этой встрече оформил четыре голевые передачи.

Для Роналду теперь имеет в активе 985 голов за всю свою профессиональную карьеру.

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