"У Угальде поперло, ему нужно было забить первый мяч. После первых голов у него ушли какие-то оковы, и это стало чувствоваться на тренировках, забивает с невероятных позиций. Видно, что у него появилась внутренняя уверенность. Можно сказать, что теперь его не остановить", - приводит слова Чернова "Матч ТВ".
Манфред Угальде выступает в московском "Спартаке" с января 2024 года. Во второй половине сезона-2023/24 форвард сборной Коста-Рики отметился лишь одним забитым голом в 16 официальных матчах. А в первой половине сезона-2024/25 нападающий в 22 матчах сумел забить 16 голов и отдать 3 голевые передачи.
В настоящее время Угальде является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Оценочная рыночная стоимость 22-летнего футболиста, по интернет-порталу Transfermarkt, возросла до 15 млн евро.
Чернов: у Угальде поперло в "Спартаке". Теперь его не остановить
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов высказался о выступлении в текущем сезоне коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"