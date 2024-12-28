- Почему Кубок без Fan ID, а РПЛ с Fan ID? Странная история возникает. Эти вопросы мы ставили на сессии РПЛ. Они с этим согласны, они отправляют это всё в РФС. Более того, мы нашли уязвимую категорию граждан. Все говорим о том, насколько важно поддерживать бойцов СВО. Мы решили пригласить их на один из матчей: у нас не получилось. Потому что у них нет Fan ID. У них нет паспортов, чтобы их получить. Мы обратились в РПЛ, чтобы нам дали пояснения. Там не знают, как это всё решить. Мы обратились во все инстанции, но ответа так и никто не дал, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
С марта 2023 года продажа билетов на матчи Российской премьер-лиги на всех стадионах осуществляется только при наличии у покупателя так называемого Fan ID - цифрового паспорта болельщика, оформление которого возможно только на государственном портале "Госуслуги" и действие которого может быть приостановлено правоохранительными органами во внесудебном порядке. Введение Fan ID привело к полному бойкоту матчей РПЛ со стороны фанатских объединений и резко снизило общую посещаемость матчей чемпионата страны.
При этом значительная часть представителей фанатских объединений, категорически выступающих против Fan ID, являются участниками специальной военной операции, составляя основной костяк выполняющей боевые задачи добровольческой бригады "Эспаньола".
Гендиректор "Пари НН": хотели пригласить на матч бойцов СВО, у нас не получилось - у них нет Fan ID
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о неожиданной проблеме, которую вызвала необходимость оформлять Fan ID на матчи РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"