"Я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тыс. и вообще до 100 тыс. рублей… Не знаю. Это возможно, если ты живёшь на базе и никуда не выходишь. На своём примере скажу, что я бы так не смог – у меня трое детей", - приводит слова Живоглядова "Чемпионат".
С октября 2024 года Дмитрий Живоглядов остается без команды. В настоящее время интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 400 тыс. евро.
Ранее в своей карьере правый защитник выступал в составе таких команд, как московское "Динамо" (2015-2016 гг.), ФК "Уфа" (2016-2019 гг.), московский "Локомотив" (2019-2023 гг.), нижегородский "Пари НН" (2023-2024 гг.).
Живоглядов: я бы не смог прожить на 100 тыс. рублей в месяц – у меня трое детей
Бывший игрок московского "Локомотива" и нижегородского "Пари НН" Дмитрий Живоглядов ответил на вопрос, сколько денег он тратит в месяц.
Фото: ФК "Локомотив"