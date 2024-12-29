Форвард "Спартака" Бонгонда назвал самое запоминающее событие в 2024 году

- Могу назвать самым запоминающимся событием этого года победу над ЦСКА. Это была особая победа, потому что игра далась нелегко. Но каждый матч очень важен, надо постоянно совершенствоваться и быть лучше, - цитирует Бонгонду "РИА Новости Спорт".
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" прошла в начале ноября в рамках 14-го тура РПЛ и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Бонгонда начал матч с первых минут и отметился одним забитым мячом.
На данный момент в активе "Спартака" 37 очков, клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые при своих болельщиках сыграют с "Оренбургом", матч пройдет 2 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.