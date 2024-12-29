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Источник: несколько клубов Лиги 1 интересуются защитником "Ростова" Сако

Защитник "Ростова" Умар Сако может продолжить карьеру в другом клубе.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, футболистом донской команды интересуются несколько клубов из чемпионата Франции.

Напомним, Сако принадлежит "Ростову" с лета 2024 года, до этого футболист выступал за российский клуб на правах аренды. Трудовой договор 28-летнего защитника с "Ростовом" действует до середины 2027 года, трансферная стоимость Сако оценивается в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Сако выходил на поле в 18 матчах, но не отметился результативными действиями. Футболист получил одну желтую карточку.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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