По информации источника, футболистом донской команды интересуются несколько клубов из чемпионата Франции.
Напомним, Сако принадлежит "Ростову" с лета 2024 года, до этого футболист выступал за российский клуб на правах аренды. Трудовой договор 28-летнего защитника с "Ростовом" действует до середины 2027 года, трансферная стоимость Сако оценивается в 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне РПЛ Сако выходил на поле в 18 матчах, но не отметился результативными действиями. Футболист получил одну желтую карточку.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: несколько клубов Лиги 1 интересуются защитником "Ростова" Сако
Защитник "Ростова" Умар Сако может продолжить карьеру в другом клубе.
Фото: ФК "Ростов"