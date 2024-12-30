"Корнеев – небольшой специалист по Угальде. Как он может решать за кого-то? У Угальде есть тренер, агент. Эти люди решают судьбу костариканца. Не только Угальде уйдет из РПЛ. Это случится из-за объективных причин: отстранение, санкции. К тому же футболисты из теплых стран не могут жить в наших климатических условиях", - приводит слова Заварзина "РБ Спорт".
Манфред Угальде по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги с 15-ю забитыми голами является лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу.
Действующее соглашение между коста-риканским нападающем и московским "Спартаком" рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 15 млн евро.
Заварзин ответил Корнееву: как он может решать за кого-то? Не только Угальде уйдет из РПЛ
Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин прокомментировал заявление Игоря Корнеева о том, что нападающий "Спартака" Манфред Угальде летом не уедет из РПЛ в топ-чемпионат.
Фото: ФК "Спартак"