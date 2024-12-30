"Нужен центральный защитник. Дуарте, конечно, прибавил, но непонятно, надолго ли это. Кроме Чернова, в связке с Бабичем там играть некому. Абена — непонятно что и зачем был взят. Это игрок не уровня "Спартака". А на остальных позициях у них всё есть", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Миенти Абена выступает за московский "Спартак" с августа 2024 года, когда его выкупили у венгерского "Ференцвароша" за 1,2 млн евро. Контракт между игроком и футбольным клубом был заключен на срок до конца сезона-2025/26. После перехода игрок сборной Суринама в составе красно-белых принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 62,2 мин. за игру), в которых он получил одну жёлтую карточку.
Трансферное окно в Российской Премьер-Лигк будет открыто с 23 января по 20 февраля 2025 года.
Черданцев: "Спартаку" нужен центральный защитник. Абена — непонятно что и зачем был взят
Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился своим мнением о том, какие позиции надо усилить московскому "Спартаку" зимой.
Фото: ФК "Спартак"