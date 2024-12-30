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Роман Орещук: ЦСКА всегда славился тем, что мог найти бриллиант в мутной воде

Бывший игрок московского ЦСКА Роман Орещук прокомментировал состояние "армейского" клуба в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Да, с финансовой стороны у ЦСКА есть проблемы. Но ЦСКА всегда славился тем, что мог найти бриллиант в мутной воде. Возьмите того же Файзуллаева, возьмите своих воспитанников. Так что я не могу сказать, что ЦСКА выбивается из списка топ-клубов", - приводит слова Орещука Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем в 18 матчах набрал 31 очко, которое позволяет команде на данный момент располагаться на шестом месте в турнирной таблице.

Напомним, ФИФА запретила ЦСКА до лета 2026 года регистрировать новых футболистов из-за невыплаты нидерландскому "Херенвену" за трансфер Эджуке.

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