"Да, с финансовой стороны у ЦСКА есть проблемы. Но ЦСКА всегда славился тем, что мог найти бриллиант в мутной воде. Возьмите того же Файзуллаева, возьмите своих воспитанников. Так что я не могу сказать, что ЦСКА выбивается из списка топ-клубов", - приводит слова Орещука Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем в 18 матчах набрал 31 очко, которое позволяет команде на данный момент располагаться на шестом месте в турнирной таблице.
Напомним, ФИФА запретила ЦСКА до лета 2026 года регистрировать новых футболистов из-за невыплаты нидерландскому "Херенвену" за трансфер Эджуке.
Роман Орещук: ЦСКА всегда славился тем, что мог найти бриллиант в мутной воде
Бывший игрок московского ЦСКА Роман Орещук прокомментировал состояние "армейского" клуба в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА