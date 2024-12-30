Сообщается, что химчане собираются осуществить трансфер Коваленко в случае снятия с клуба трансферного бана. Ранее Российский футбольный союз сообщил, что подмосковной команде запрещено регистрировать новых футболистов, так как у футбольного луба имеются непогашенные задолженности по трансферам и зарплатам игроков.
Александр Коваленко является игроком футбольного клуба "Оренбург" с августа 2024 года, когда его выкупили у петербургского "Зенита" за 2 млн евро. Его действующее соглашение с "Оренбургом" рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 1,8 млн евро.
В текущем сезоне Коваленко принял участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Химки" хотят зимой подписать полузащитника "Оренбурга" Коваленко
По информации СМИ, подмосковные "Химки" хотят в зимнее трансферное окно подписать полузащитника "Оренбурга" Александра Коваленко.
Фото: ФК "Оренбург"