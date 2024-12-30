При этом сообщается, что бело-голубые хотели бы сохранить 33-летнего футболиста в своих рядах до завершения текущего сезона.
Фабиан Бальбуэна является игроком московского "Динамо" с июля 2021 года. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего вратаря в 2,8 млн евро.
В текущем сезоне на счету игрока сборной Парагвая в составе "Динамо" 15 официальных матчей, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать партнерам 2 голевые передачи.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: Бальбуэна интересен клубам из Южной Америки, "Динамо" хочет сохранить защитника
По информации СМИ, ряд южноамериканских клубов проявляют серьёзный интерес к защитнику московского "Динамо" Фабиану Бальбуэне.
Фото: ФК "Динамо" Москва