При этом сообщается, что в услугах футболиста по-прежнему заинтересовано несколько клубов Российской Премьер-лиги.
Действующее соглашение между полузащитником и московским "Спартаком" рассчитано на срок до конца 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1,2 млн евро. В текущем сезоне Игнатов принял участие в 9 официальных матчах (в среднем, 32,8 мин. за игру), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: несмотря на интерес клубов РПЛ, Игнатов хочет остаться в "Спартаке" и бороться за место в составе
По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов намерен этой зимой остаться в команде и бороться за место в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"