- Всегда лучшим тренером является тот, который выигрывает. Кто?то говорит, что с сильным составом легче выиграть чемпионат, но вы попробуйте это сделать — это не так и легко. Поэтому для меня лучший тренер 2024 года — это Сергей Семак.
По итогам прошлого сезона "Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака завоевал требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В начале нынешнего сезона петербуржцы вновь выиграли Суперкубок страны.
Команда Семака ушла на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице после 18 туров. В копилке сине-бело-голубых 39 очков, как и у лидирующего в турнирной таблице "Краснодара".
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев: лучший тренер 2024 года - это Сергей Семак
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев назвал лучшего тренера в России по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"