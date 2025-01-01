"Пьянич — хороший трансфер ЦСКА. Он является футболистом высокого уровня. Только плюс армейцам. Пьянич усилит ЦСКА", - цитирует Набабкина "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с возможностью продления соглашения на один год. Босниец провел за московский клуб во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Набабкин: Пьянич - хороший трансфер ЦСКА, он усилит команду
Экс-игрок ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об игре полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ