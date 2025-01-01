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Экс-игрок "Зенита" Панов: персонально рад за Угальде, ему было тяжело перестроиться психологически

Экс-игрок "Зенита" Александр Панов высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Персонально рад за Угальде. Когда он пришел в "Спартак", было много разговоров, что у него что-то не получается. Было тяжело перестроиться психологически", - цитирует Панова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 15 миллионов евро, контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах коста-риканского нападающего заинтересован ряд клубов Английской Премьер-лиги.

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