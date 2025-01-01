"Конечно, Батраков может весной играть хуже, чем до перерыва. Это бывает со всеми. Может быть и наоборот — прилив сил, уверенность в себе и так далее. Главное для Алексея — не снижать требования к себе. Голова может закружиться так, что мы его не поймаем. Не хотелось бы такого, молодой парень должен двигаться дальше. Батракову нужно прогрессировать", - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
Алексей Батраков является игроком московского "Локомотива". Контракт между полузащитником и "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 8 млн евро.
В текущем сезоне Батраков в составе "Локомотива" принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 11 голов, отдать партнерам по команде 8 голевых передач и получить 7 жёлтых карточек.
Канчельскис: голова у Батракова может закружиться так, что мы его не поймаем
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от игры во второй части сезона полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"