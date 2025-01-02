- Если подумать, то подписание Барко оказалось чудом... Потому что "Ривер Плейт" наряду с "Бока Хуниорс" является одним из двух крупнейших клубов Аргентины. У Барко уже были хорошая зарплата, а также предложения от других команд, которые предлагали ему большие деньги.
В это летнее трансферное окно атакующий полузащитник Эсекьель Барко покинул "Ривер Плейт" и присоединился к московскому "Спартаку". Игрок подписал контракт с российским клубом до июня 2027 года. В составе красно-белых 25-летний аргентинец провел 22 матча, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач на партнеров.
Напомним, ранее Барко сообщал о том, что "Зенит" из Санкт-Петербурга также предлагал ему контракт.
Источник: MaisFutebol
Амарал: подписание Барко оказалось чудом
Бывший спортдиректор "Спартака" Томаш Амарал рассказал о переходе этим летом хавбека "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"