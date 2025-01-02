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Агент подтвердил интерес ЦСКА к защитнику сборной Эквадора и "Брайтона" Эступиньяну

Агент защитника "Брайтона" Первиса Эступиньяна Андре Кьюри, подтвердил, что московский ЦСКА интересуется его клиентом.
Фото: Getty Images
"Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну? Да, это правда", - приводит слова агента Sport24.

Первис Эступиньян, играющий на позиции левого крайнего защитника, выступает за "Брайтон" с лета 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего эквадорца в 30 млн евро. В этом сезоне Эступиньян принял участие в 18 матчах за "чаек" и отметился одной голевой передачей.

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