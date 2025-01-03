"Мы общаемся с разными клубами, в том числе с "Локомотивом", ответ дадим позже", - заявил Окан.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний левый защитник "Фенербахче" Левент Мерджан может продолжить карьеру в "Локомотиве", По данным прессы, интерес к футболисту также проявляют "Дженоа" и "Брага",
Мерджан перебрался в "Фенербахче" из клуба "Карагюмрюк" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 2 миллиона евро. В первой части сезона на счету Мерджана лишь 2 матча в чемпионате Турции.
Источник: "Евро-футбол"
Агент Мерджана из "Фенербахче" высказался о возможном трансфере своего клиента в "Локомотив"
Футбольный агент Эрсин Окан, представляющий интересы защитника "Фенербахче" Левента Мерджана, подтвердил факт переговоров с "Локомотивом".
Фото: Getty Images