«Надо спокойно отнестись к назначению Кахигао спортивным директором «Спартака». То, что испанец работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае», ни о чем еще не говорит. Я могу 1000 человек найти, которые где-то работали. Это не показатель. Опять возвращаемся к тому, что в клубе за последнее время столько людей поменялось. Тот же Амарал приехал, заработал и уехал.
Франсису будет чуть проще, потому что сейчас никто критиковать не будет, так как команда хорошо играет. Но мы его не знаем. Посмотрим, что будет. Главное не забывать, что для иностранцев финансовое предложение на первом месте», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
3 января «Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао на должность спортивного директора. Франсис Кахигао стал уже третьим иностранным специалистом подряд на этой должности. Ранее здесь работали португалец Томаш Амарал и англичанин Пол Эшуорт. Последним российским спортивным директором был Артём Ребров, который занимал свой пост в 2022 году на протяжении двух месяцев.
Александр Мостовой: то, что Кахигао работал в лондонском "Арсенале", ни о чем еще не говорит
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении испанского специалиста Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"