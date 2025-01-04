- Да, я никак не участвовал в приглашении Слишковича в клуб. Когда ты выигрываешь, тебя будут хвалить, нет — критика будет всегда. Так и в этом случае. Это нужно перетерпеть, провести сборы и потом думать, что делать дальше. Критиковать всегда будут, это часть футбола.
Напомним, в начале октября "Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера Владимира Слишковича. Боснийский специалист сменил на этой должности Давида Деограсию.
По итогам первой части текущего сезона оренбуржцы набрали всего 8 очков в 18 турах российской премьер-лиги. Команда Слишковича находится на последней 16-й строчке, единолично замыкая турнирную таблицу чемпионата России. От зоны стыковых матчей "Оренбург" отделяет шесть баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-спортивный директор "Оренбурга" Андреев: я не участвовал в приглашении Слишковича
Бывший спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что не причастен к приглашению Владимира Слишковича на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Оренбург"