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Гладилин: возвращение Промеса в "Спартак" станет хорошим вариантом для клуба и Квинси

Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал слухи о скором возвращении в команду форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Если есть решение о возвращении Промеса в "Спартак", это очень хороший вариант для клуба и Квинси. Это футболист высокой квалификации, который вернётся и усилит команду. У "Спартака" с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ. Конкуренция есть, но его позиция практически свободна", - заявил Гладилин.

Квинси Промес покинул "Спартак" в летнее трансферное окно. с февраля прошлого года игроку запрещен выезд за пределы ОАЭ, где он вместе со "Спартаком" участвовал в тренировочном сборе. Напомним, в Нидерландах игрока обвиняют в контрабанде наркотиков и ожидают его экстрадиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что ближайшее слушание по делу Промеса назначено на конец января, а футболисту могут разрешить покинуть территорию страны. В таком случае не исключен вариант возвращения Квинси Промеса в московский "Спартак".

Источник: "Чемпионат"

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