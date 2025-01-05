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Мостовой: с удовольствием поеду на сборы с "Динамо", если позовут

Бывший футболист "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой сообщил, что с удовольствием бы поехал на сборы с московским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, Мостовой, который сейчас обучается на тренера, осенью 2024 года прошел стажировку в московском "Динамо".

- Поехать на сборы с "Динамо"? С удовольствием поеду, если позовут, конечно. Но пока не общался даже на эту тему, - передает слова Мостового "РБ Спорт".

"Динамо" в 18 турах РПЛ одержало 10 побед и потерпело три поражения, в пяти матчах бело-голубые поделили очки с соперниками. Столичный клуб с 35 баллами в активе располагается на четвертом месте в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 очков.

В первом матче после зимней паузы "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало матча запланировано на 19:30 мск.

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