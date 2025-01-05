"В 2025 году желаю российскому футболу процветания и появления звёздочек, а также побольше красивых матчей, голов и сейвов для вратарей", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Игорь Колыванов высказал пожелания российскому футболу на 2025 год
Российский тренер Игорь Колыванов назвал свои пожелания российскому футболу на 2025 год.
Фото: ФК "Текстильщик"