"Смутные сомнения терзают мою душу". Это цитата. Мне не очень верится в возвращение России на международную арену в 2025 году", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Напомним, что сборная России и российский клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре сборная России в товарищеском матче разгромила Бруней со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Непомнящий высказался о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ