Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Торино
20:00
ПармаНе начат
Рома
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Ланс
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Марсель
22:45
ГаврНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
0 - 0 0 0
Монако1 тайм

Источник: "Спартак" продолжает переговоры по уругвайскому полузащитнику Залазару из "Браги"

Московский «Спартак» продолжает проявлять интерес к 25-летнему полузащитнику «Браги» Родриго Залазару.
Фото: IMAGO
По информации источника уругваец остаётся приоритетной целью красно-белых на зимнее трансферное окно. Ещё осенью об интересе к игроку писал телеграм-канал «Мутко против».

Родриго Залазар перешёл в «Брагу» в 2023 году из немецкого «Шальке» за 6 миллионов евро. Выиграл вместе с «Брагой» Кубок португальской лиги в сезоне-23/24. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Уругваец играет на позиции центрального полузащитника и имеет рост 1,78 метра.

За свою национальную сборную футболист провёл пока только один товарищеский матч в 2023 году, в котором отметился дублем.

По данным Transfermarkt, стоимость Залазара оценивается в 16 миллионов евро, однако португальский клуб надеется выручить за его трансфер не менее 20 миллионов евро. Контракт 25-летнего уругвайца действует до 30 июня 2028 года.

Источник: Metaratings.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится