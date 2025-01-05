По информации источника уругваец остаётся приоритетной целью красно-белых на зимнее трансферное окно. Ещё осенью об интересе к игроку писал телеграм-канал «Мутко против».
Родриго Залазар перешёл в «Брагу» в 2023 году из немецкого «Шальке» за 6 миллионов евро. Выиграл вместе с «Брагой» Кубок португальской лиги в сезоне-23/24. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Уругваец играет на позиции центрального полузащитника и имеет рост 1,78 метра.
За свою национальную сборную футболист провёл пока только один товарищеский матч в 2023 году, в котором отметился дублем.
По данным Transfermarkt, стоимость Залазара оценивается в 16 миллионов евро, однако португальский клуб надеется выручить за его трансфер не менее 20 миллионов евро. Контракт 25-летнего уругвайца действует до 30 июня 2028 года.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Спартак" продолжает переговоры по уругвайскому полузащитнику Залазару из "Браги"
Московский «Спартак» продолжает проявлять интерес к 25-летнему полузащитнику «Браги» Родриго Залазару.
Фото: IMAGO