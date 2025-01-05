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Наумов: Одемвингие был равнодушным игроком

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал экс-футболиста команды Питера Одемвингие за равнодушие к результатам клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Были ли в команде равнодушные игроки? К таким игрокам могу отнести Одемвингие. Профессионалы говорят, конечно: надо поражение быстро забыть и двигаться дальше. Но это не всегда так. Может быть, забыть его и надо, но, когда ты проиграл, и, приходя на ужин, начинаешь хихикать, веселиться и договариваться с девочками о вечеринке, то ничего хорошего тут нет. Такие люди никакой пользы команде не принесут. Таким был Одемвингие. Да, он здорово играл, мог забить великолепный гол — сильный мастер, тут вопросов нет. Но это его безразличие к команде и ее результатам просто убивало, — цитирует Наумова "Матч ТВ".

Напомним, что Питер Одемвингие играл за «Локомотив» с лета 2007 года по август 2010-го. Этот нигерийский футболист был приобретён у французского «Лилля» за 10 миллионов евро.

За три сезона Одемвингие провёл 81 матч, в которых забил 23 гола и отдал 15 голевых передач. После этого он перешёл в английский «Вест Бромвич» за 3 миллиона евро. В 2008 году он стал лучшим бомбардиром «Локомотива».

Футболист завершил карьеру в январе 2019 года, его последним клубом был индонезийский «Мадура Юнайтед».

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