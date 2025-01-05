"Встроить Промеса в игру нынешнего "Спартака", конечно, можно. Но, мне кажется, такого не произойдет, в том смысле, что его возвращение маловероятно. В связи с тем, что с ним происходило в последнее время, я не думаю, что такое возможно. Полагаю, клуб сделает все, чтобы этого не случилось", - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшем будущем нидерландский футболист Квинси Промес может вернуться из ОАЭ в Россию и, тем самым, пополнить состав московского "Спартака". В составе красно-белых голландский полузащитник выступал на протяжении 2014-2018 и 2021-2024 гг. и в общей сложности принял участие в 235 официальных матчах, в которых ему удалось 114 раз поразить ворота соперников и 59 раз отдать партнерам по команде голевые передачи.
Кечинов: "Спартак" сделает все, чтобы Промес не вернулся в команду
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов высказался о возможности возвращения Квинси Промеса в команду красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"