"Никто из России не звонил, никаких контактов. Самуэль — игрок "Лацио" и сосредоточен на выступлениях за этот клуб", - цитирует агента "РБ Спорт".
На данный момент Самюэль Жиго выступает за итальянский "Лацио", контракт защитника с римским клубом рассчитан до конца этого сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 4 миллиона евро.
На счету центрального защитника 110 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах, 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Ранее француз выступал за "Марсель", "Гент" и "Кортрейк".
Агент Жиго: никто из России не звонил, никаких контактов
Футбольный агент Мохамед Беншенафи высказался о возможном возвращении Самюэля Жиго в Россию.
Фото: ФК "Спартак"