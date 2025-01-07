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Веретенников: нам нужны еврокубки и официальные матчи сборной России

Российский тренер Олег Веретенников выразил надежду на возвращение России на международную арену.
Фото: РИА Новости
"Надо верить, что в 2025 году российский футбол вернётся на международную арену. Нам нужны еврокубки и официальные матчи сборной России", - цитирует Веретенникова "Чемпионат".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее в РФС сообщили, что национальная команда России может вернуться на международную арену в 2025 году. Сообщалось, что ряд европейских стран поддерживают присоединение России к международным соревнованиям.

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