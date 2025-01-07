"Надо верить, что в 2025 году российский футбол вернётся на международную арену. Нам нужны еврокубки и официальные матчи сборной России", - цитирует Веретенникова "Чемпионат".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Ранее в РФС сообщили, что национальная команда России может вернуться на международную арену в 2025 году. Сообщалось, что ряд европейских стран поддерживают присоединение России к международным соревнованиям.
Веретенников: нам нужны еврокубки и официальные матчи сборной России
Российский тренер Олег Веретенников выразил надежду на возвращение России на международную арену.
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