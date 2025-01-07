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"Урарту" сделал предложение воспитаннику "Локомотива" Даниилу Куликову

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, что экс-полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов может продолжить карьеру в Армении.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Конкретизировать преждевременно. Но я точно могу сказать, что есть предложение из Армении от клуба "Урарту". Есть заинтересованность от них. Непосредственно Дмитрий Гунько хотел бы видеть Даню в своей команде", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

"Урарту" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Армении с 38-ю очками в 18-ти турах. "Ноа" опережает "Урарту" на 2 очка при 2-х матчах в запасе. Российский тренер Дмитрий Гунько возглавляет "Урарту" с лета 2022-го года.

За клуб выступают российские голкиперы Александр Мелихов и Александр Мишиев, защитник Александр Пуцко, полузащитник Олег Поляков и вингер Антон Килин. Лучшим бомбардиром "Урарту" является воспитанник "Краснодара" Иван Игнатьев.

Даниил Куликов выступал в составе минского "Динамо" с августа 2024-го по январь 2025-го года. 5-го января полузащитник стал свободным агентом. По словам Владимира Кузьмичева, приоритетным вариантом продолжения карьеры для Куликова является РПЛ.

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