"Конкретизировать преждевременно. Но я точно могу сказать, что есть предложение из Армении от клуба "Урарту". Есть заинтересованность от них. Непосредственно Дмитрий Гунько хотел бы видеть Даню в своей команде", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
"Урарту" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Армении с 38-ю очками в 18-ти турах. "Ноа" опережает "Урарту" на 2 очка при 2-х матчах в запасе. Российский тренер Дмитрий Гунько возглавляет "Урарту" с лета 2022-го года.
За клуб выступают российские голкиперы Александр Мелихов и Александр Мишиев, защитник Александр Пуцко, полузащитник Олег Поляков и вингер Антон Килин. Лучшим бомбардиром "Урарту" является воспитанник "Краснодара" Иван Игнатьев.
Даниил Куликов выступал в составе минского "Динамо" с августа 2024-го по январь 2025-го года. 5-го января полузащитник стал свободным агентом. По словам Владимира Кузьмичева, приоритетным вариантом продолжения карьеры для Куликова является РПЛ.
"Урарту" сделал предложение воспитаннику "Локомотива" Даниилу Куликову
Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, что экс-полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов может продолжить карьеру в Армении.
Фото: официальный сайт РПЛ