"Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Белоруссии и России в июне. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске", - цитирует Василевича "РИА Новости".
В 2024 году сборная России одержала победу над национальной командой Белоруссии со счетом 4:0. Встреча проходила в Минске, забитыми мячами в том матче отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, Федор Чалов (дубль).
Всего в 2024 году национальная команда России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских матчах. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией и Сенегалом. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная Венгрии может сыграть с Россией в 2026 году.
Сборная Белоруссии хочет провести товарищеский матч с Россией в 2025 году
Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС