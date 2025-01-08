Как утверждает источник, 19-летний вратарь молодежной команды "Ростова" Михаил Цулая попал в сферу интересов российских клубов и команд из Европы. Сообщается, что ведут переговоры о переходе голкипера "Акрон" и "Пари НН".
В минувшем розыгрыше группы 3 Второй лиги Б Цулая провел 23 матча за "Ростов-2", в которых пропустил 23 мяча и 8 раз отстоял на ноль. Контракт игрока с желто-синими истекает 30 июня 2025 года.
Источник: Legalbet.ru
Источник: вратарь "Ростова" Цулая попал в сферу интересов клубов из России и Европы
Голкипер "Ростова" Михаил Цулая может сменить клуб.
Фото: ФК "Ростов"