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Источник: вратарь "Ростова" Цулая попал в сферу интересов клубов из России и Европы

Голкипер "Ростова" Михаил Цулая может сменить клуб.
Фото: ФК "Ростов"
Как утверждает источник, 19-летний вратарь молодежной команды "Ростова" Михаил Цулая попал в сферу интересов российских клубов и команд из Европы. Сообщается, что ведут переговоры о переходе голкипера "Акрон" и "Пари НН".

В минувшем розыгрыше группы 3 Второй лиги Б Цулая провел 23 матча за "Ростов-2", в которых пропустил 23 мяча и 8 раз отстоял на ноль. Контракт игрока с желто-синими истекает 30 июня 2025 года.

Источник: Legalbet.ru

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