Виктор Файзулин: у "Краснодара" есть голод до титулов

"С одной стороны, у них есть голод до титулов. Но с другой, помню свои мысли, когда был в "Зените". Когда мы уже брали трофеи, выходили на игры с одной мыслью — никакой ничьей, надо обязательно выиграть. Думаю, это всем чемпионским командам присуще, включая нынешний "Зенит". Не факт, что в головах игроков "Краснодара" такие мысли уже поселились и укоренились", - приводит слова Файзулина "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар" с 39-ю очками занимает первое место в турнирной таблице. Такое же количество набранных очков имеет петербургский "Зенит", который располагается на второй строчке и уступает "быкам" по дополнительному показателю - результату личной встречи двух команд.
Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 10 выигранных титулов. "Краснодар" в своей истории (начиная с 2008 года) не выиграл ни одного трофея.