- Он играет в ОАЭ, где уровень футбола совсем другой, тем более Промес уже не молод. Квинси проводил хорошие сезоны в "Спартаке", но если бы не чудил… Не уверен, что Промес нужен красно-белым - у команды приличная середина поля и атака, - передает слова Колыванова "Чемпионат".
Нидерландский футболист был игроком "Спартака" с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024. Вместе со "Спартаком" Промес побеждал в РПЛ, Суперкубке и Кубке России. В общей сложности Промес провел за "Спартак" 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 голевых передач.
Сейчас Промес выступает за "Дубай Юнайтед", за который провел четыре матча и забил четыре мяча. Контракт игрока с клубом из ОАЭ действует до лета этого года. Ранее в СМИ была информация, что нидерландец может вернуться в "Спартак". В столичном клубе на эту тему комментариев не давали.
Колыванов: не уверен, что Промес нужен "Спартаку"
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал возможное возвращение в российский чемпионат форварда Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"