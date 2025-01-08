- Наверное, Вендел подустал в "Зените" и хочет попробовать что-то другое. Но у него есть контракт с клубом, поэтому будут договариваться, и питерцы запросят за него хорошие деньги. Если он не хочет возвращаться, надо найти какой-то компромисс, - передает слова Терёхина "Чемпионат".
27-летний Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году из лиссабонского "Спортинга". С того момента бразильский полузащитник провел за сине-бело-голубых 142 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 34 голевые передачи.
В этом сезоне Вендер выходил на поле в составе петербургской команды в 19 матчах, забил два гола и сделал 11 ассистов на партнеров. Трудовой договор Вендела с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года, стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.
Терёхин: Вендел подустал в "Зените" и хочет попробовать что-то другое
Бывший футболист Олег Терёхин прокомментировал информацию в СМИ о нежелании бразильца Вендела возвращаться в расположение "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"