"ЦСКА находится на шестом месте, но весной клуб однозначно включится в борьбу за чемпионство. Две игры выиграть, обыграть конкурента — и они уже в гонке. Чемпионство возьмет та команда, которая будет выступать стабильно. В прошлом году "Динамо" упустило золото из?за нестабильности. Думаю, что не одна, а три?четыре команды навяжут "Зениту" борьбу за чемпионство уже весной. А назвать явного фаворита сложно, но борьба будет интересной", - приводит слова Бояринцева "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который за 18 туров набрал 39 очков. На втором месте находится петербургский "Зенит", у которого в активе тоже имеется 39 очков.
Далее в турнирной таблице расположились четыре московские команды: "Спартак" (37 очков), "Динамо" (35 очков), "Локомотив" (35 очков), ЦСКА (31 очко). Возобновление чемпионата России по футболу после зимней паузы запланировано на 28 февраля.
Бояринцев рассказал, какая команда возьмёт чемпионство в текущем сезоне РПЛ
Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ротор"